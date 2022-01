Pourquoi je ne m’abonnerai pas au PC Game Pass

J’ai profité d’une offre récente à 1€ pour 3 mois pour bien tester le service.

Voilà mon retour.

Le PC Game Pass, est sur le papier une offre assez alléchante : pour 10€ par mois, vous pouvez télécharger localement plus de 400 jeux, dont beaucoup de gros jeux.

Microsoft met les bouchées doubles pour vendre son service : il dépense littéralement des milliards pour rendre exclusifs des jeux à son Game Pass.

Sauf que… sauf que c’est d’après moi de l’arnaque, en tout cas le service fait tout pour vous capturer et vous garder.

Il y a beaucoup de « gros » jeux, des jeux longs à finir, des jeux que vous terminerez en plusieurs mois. Plus vous mettez de temps à finir vos jeux, plus longtemps vous serez captifs et vous paierez. 10€ par mois ce n’est pas beaucoup, mais si je mets 3 mois à finir mon jeu, j’ai au final payé 30€ pour louer le jeu.

Les jeux s’installent dans des dossiers systèmes propres à Windows. Vous n’aurez pas l’accès en lecture ou en écriture à ces dossiers, sauf si c’est prévu spécialement pour un jeu, ce qui est très rare.

Vous n’aurez quasiment jamais accès aux DLC, mais ils sont bien évidemment vendus à côté par Microsoft. Mais alors payer en plus de l’abonnement pour avoir les DLC d’un jeu que je ne possède pas, c’est un concept vu nul part ailleurs. Si demain vous arrêtez votre abonnement, vous n’aurez pas accès au DLC que vous avez payé, il faudra vous réabonner avant.

Chaque jeu lancé vous oblige à accepter de transmettre tout un tas d’informations personnelles, comme votre liste d’amis, à quoi vous jouez, combien de temps, ce genre de choses. Tout est interconnecté, vous avez l’impression d’être sur un service gratuit, sauf que vous le payez. Si vous refusez de transmettre l’ensemble de ces informations, vous ne pourrez pas lancer le jeu.

Le client PC Game Pass s’octroie des droits spéciaux dans Windows. Il peut par exemple mettre à jour les jeux, même sans avoir lancé le client. C’est directement intégré dans l’interface de Windows. En fait c’est comme si le client est constamment lancé, même si ne semble ne pas l’être.

Vous ne pourrez jouer en multi qu’avec des joueurs du Game Pass.

Les sauvegardes des jeux ne sont pas récupérables pour jouer au même jeu sur une autre plateforme. Vous aimez un jeu sur le Game Pass, vous l’achetez sur Gog ou Steam ? il faudra refaire une nouvelle partie.

Les jeux peuvent disparaitre presque du jour au lendemain du catalogue. Avec à chaque fois bien évidemment la possibilité de payer encore pour garder le jeu. Je n’ai pas essayé, je ne sais pas si le jeu est accessible même sans abonnement.

C’est un avis personnel, mais jouer à des jeux vidéo alors que j’ai un abonnement derrière me procure moins de plaisir que d’acheter le jeu ; en effet je « dois » terminer le jeu rapidement, pour amortir mon abonnement, quand un achat me permet de jouer sans contrainte, à mon rythme.

Pour toutes ces raisons, je ne garderai pas l’abonnement au bout des 3 mois. Je préfère jouer comme avant, en achetant mes jeux après 2 ou 3 ans, à une dizaine d’euros, pour ensuite y jouer sans contraintes. Que ce soit Steam, Gog ou autre, si je décide de ne rien payer pendant 6 mois, je peux continuer à jouer à tous mes jeux. Le Game Pass, c’est paie 10€ ou ne joue pas. Abonne toi 3 ans, paie 360€, arrête de t’abonner, perds tout. C’est juste non pour ma part. Je me pose également la question de la préservation du patrimoine vidéo-ludique avec ce genre de plateforme de location.

Pour moi, le seul avantage du Game Pass, c’est par exemple pour tester votre nouvelle configuration hardware sur tout un tas de jeux.

Il y a actuellement 25 millions d’abonnés au Game Pass, mais les chiffres sont truqués, car cela inclus les joueurs comme moi sur l’offre découverte à 1€ les 3 mois.

Le Game Pass me semble comparable aux services de musique en streaming (Spotify, Apple Music…) : c’est rapide, pratique, pas cher, mais au final vous êtes piégé dans le système, et cela revient au final à très cher pour simplement louer des jeux. Mais j’imagine que ce système économique fonctionne très bien chez les jeunes, ou pour les joueurs qui ne voient le jeu vidéo que comme un divertissement à consommer comme on consommerait du Netflix.