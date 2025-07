Nintendo bannit un joueur pour avoir joué à des jeux d’occasion sur sa Switch 2 : info ou intox ?

Un joueur a eu la désa­gréable sur­prise de voir son compte Nin­ten­do ban­ni pour avoir lan­cé des jeux d’oc­ca­sion sur sa Switch 2. Expli­ca­tions.

Source : Nin­ten­do ban­nit un joueur pour avoir joué à des jeux d’oc­ca­sion sur sa Switch 2 : info ou intox ?

Ima­gine : un gars peu scru­pu­leux fait une copie d’un jeu phy­sique, garde la copie, vend le jeu “réel”, et donc le jeu étant dupli­qué, Nin­ten­do bloque l’en­tiè­re­té du compte Nin­ten­do des deux per­sonnes.

Pas le jeu, pas le online du jeu, non non, le compte com­plet, parce que tu as ache­té un jeu d’oc­ca­sion d’un gars qui a fait une copie au préa­lable.

Quand est-ce que les gens vont réagir que c’est inad­mis­sible ce genre de pra­tique ?

Tu bloques le jeu, au pire. Tu as ache­té un jeu inutile, t’es déjà en colère, mais ça s’ar­rête là. Là on parle de ban­nir un compte, qui peut avoir dépen­sé des cen­taines voire des mil­liers d’eu­ros, un compte qui existe depuis quand poten­tiel­le­ment ? La DS, la Wii ? ça en fait des années et des achats.

Nin­ten­do devient le can­cer du jeu vidéo. Dans ce cas là, autant aller jus­qu’au bout des choses et com­plè­te­ment blo­quer la vente de l’oc­ca­sion. Parce que se retrou­ver puni à cause d’un autre, de cette manière là, y’a de quoi deve­nir fou.